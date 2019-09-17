Дождь и до +7 градусов: прогноз погоды в Якутске на среду

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-17T09:55:36+03:00

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В среду, 18 сентября, в столице республики ожидается дождь и до 7 градусов тепла. При этом заморозков ночью не ожидается - температура воздуха ночью +1+3 градуса.

Синоптики Якутского УГМС обещают якутянам настоящую осеннюю погоду. Временами небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем воздух прогреется до +5+7°С.

ИСТОЧНИК KP.RU