Дождь и до +7 градусов: прогноз погоды в Якутске на среду
По прогнозам синоптиков Якутского УГМС, заморозков ночью не ожидается
Синоптики Якутского УГМС обещают якутянам настоящую осеннюю погоду.Фото: Нинель ГУСЕВА
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В среду, 18 сентября, в столице республики ожидается дождь и до 7 градусов тепла. При этом заморозков ночью не ожидается - температура воздуха ночью +1+3 градуса.
Синоптики Якутского УГМС обещают якутянам настоящую осеннюю погоду. Временами небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем воздух прогреется до +5+7°С.
ИСТОЧНИК KP.RU