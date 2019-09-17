Матч-ТВ снял фильм о якутском боксере Василии Егорове

СЕГОДНЯ 05:53 2019-09-17T05:53:25+03:00

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«Матч-ТВ» снял и показал документальный фильм про якутского боксера Василия Егорова. В 15-минутном фильме, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира 2015, рассказывает о первых тренировках, семье, боксе и родной Якутии.

«Бокс-2019. Обратный отсчет» —новый проект «Матч-ТВ» о молодых перспективных боксерах – участниках чемпионата мира-2019. Съемки проходили в Мегино-Кангаласском районе, Якутске и в Златоусте, где проводились сборы российской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU