СЕГОДНЯ 03:49 2019-09-17T03:49:41+03:00

В программе запланировано более 30 мероприятий

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С 18 по 20 сентября в Якутске пройдет Форум предпринимателей республики. На площадках мероприятия будет обсуждена реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проблему нелегального бизнеса, участие субъектов МСП в закупках, вопросы социального предпринимательства.

В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий, среди них открытие нового офиса Центра «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU