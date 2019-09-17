В Якутске пройдет Форум предпринимателей
В программе запланировано более 30 мероприятий
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С 18 по 20 сентября в Якутске пройдет Форум предпринимателей республики. На площадках мероприятия будет обсуждена реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проблему нелегального бизнеса, участие субъектов МСП в закупках, вопросы социального предпринимательства.
В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий, среди них открытие нового офиса Центра «Мой бизнес».
ИСТОЧНИК KP.RU