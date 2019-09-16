Студент из Якутии украл деньги с помощью мобильного банка

СЕГОДНЯ 06:06 2019-09-16T06:06:47+03:00

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В полицию Олекминского района обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейские установили личность преступника, им оказался 22-летний студент столичного ВУЗа.

Как выяснилось, парень приобрел новую сим-карту и понял, что к ней подключена услуга «Мобильный банк», привязанный к чужому банковскому счету. На балансе карты находилось 21 300 рублей. Злоумышленник снял их и потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU