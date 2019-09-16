Студент из Якутии украл деньги с помощью мобильного банка
Новая сим-карта парня была подключена к чужому банковскому счету
-Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:
В полицию Олекминского района обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейские установили личность преступника, им оказался 22-летний студент столичного ВУЗа.
Как выяснилось, парень приобрел новую сим-карту и понял, что к ней подключена услуга «Мобильный банк», привязанный к чужому банковскому счету. На балансе карты находилось 21 300 рублей. Злоумышленник снял их и потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU