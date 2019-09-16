Руководителя Октябрьского округа в Якутске оштрафовали за незакрепленные качели

СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-16T05:28:49+03:00

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В Якутске завершили проверку детской площадки на улице Каландаришвили, где в июне этого года на ребенка упали неприкрепленные к земле качели. Пятилетней девочке наложили швы.

Установлено, что на площадке также повреждены скаты горок, цепи качелей, подвесные мостики, а угол наклона участка скольжения на горке превышает норму. Поэтому на площадке горку и карусель демонтировали.

Площадка находится на балансе управы Октябрьского округа. В отношении руководителя управы округа возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU