Руководителя Октябрьского округа в Якутске оштрафовали за незакрепленные качели
В Якутске завершили проверку детской площадки на улице Каландаришвили, где в июне этого года на ребенка упали неприкрепленные к земле качели. Пятилетней девочке наложили швы.
Установлено, что на площадке также повреждены скаты горок, цепи качелей, подвесные мостики, а угол наклона участка скольжения на горке превышает норму. Поэтому на площадке горку и карусель демонтировали.
Площадка находится на балансе управы Октябрьского округа. В отношении руководителя управы округа возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU