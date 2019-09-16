100 лет на получение жилья: переезд из Якутии и получение жилищного сертификата

СЕГОДНЯ 04:21 2019-09-16T04:21:50+03:00

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5 сентября вступил в силу обновленный порядок компенсации расходов, на переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

О принятом решении Пенсионный фонд России (ПФР) сообщает заявителю не позднее трех рабочих дней со дня его вынесения. Само решение ПФР принимает в течение 30 дней, а компенсацию выплачивают в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения.

Получить жилищный сертификат — большая проблема. В очередь на переезд в Якутии записаны около 26,4 тысячи человек. Более 19,5 тысячи из них — первоочередники, инвалиды и неработающие пенсионеры. При этом в прошлом году на реализацию программы региону было выделено 145 миллионов рублей. Этих денег хватило на 74 сертификата. В нынешнем году республика получила 297 миллионов для 135 семей. По словам депутата Госдумы от Якутии Галины Данчиковой, такими темпами всех очередников можно будет обеспечить жильем только через 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU