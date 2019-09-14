В Якутии водитель междугороднего такси опрокинул автомобиль

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-14T09:29:01+03:00

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В Якутии на 309 км федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП. Ssangyoungistanaупал в кювет и опрокинулся.

Как выяснилось водитель авто таксист, имеет соответствующее разрешение, но путевой лист и документы медосмотра и техосмотра предоставить не смог.

В момент аварии в салоне авто находились пять человек, четыре пассажира получили различные травмы, сам водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU