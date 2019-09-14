В Якутии водитель междугороднего такси опрокинул автомобиль
Пострадали четыре пассажира
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В Якутии на 309 км федеральной автодороги «Лена» произошло ДТП. Ssangyoungistanaупал в кювет и опрокинулся.
Как выяснилось водитель авто таксист, имеет соответствующее разрешение, но путевой лист и документы медосмотра и техосмотра предоставить не смог.
В момент аварии в салоне авто находились пять человек, четыре пассажира получили различные травмы, сам водитель не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU