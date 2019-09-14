2019-09-14T08:37:39+03:00
Происшествия

В Ленском районе Якутии в результате ДТП погиб молодой парень

У погибшего не было водительского удостоверения
Ольга Донская
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Вечером 13 сентября в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на автодороге «Умнас» в 21 км от Ленска, Молодой парень 1999 года рождения превысил скорость на ВАЗ 21099, не справился с управлением и опрокинул авто.

Водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм, не приходя в сознание. Кроме погибшего в салоне ВАЗа находился пассажир, который по счастливой случайности не получил травм. С его слов, он и водитель пили спиртное. Как выяснилось позже, оказалось что у жертвы ДТП не было водительского удостоверения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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