В Якутии 16-летний подросток получил 6,5 лет колонии за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-13T11:29:38+03:00

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16-летний подросток отправится в воспитательную колонию на 6,5 лет за убийство приятеля. Трагедия произошла в начале января в поселке Пеледуй Ленского района.

Трое 16-летних друзей собрались дома у одного из них, чтобы отметить праздник. Во время застолья двое подростков поссорились. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из парней схватился за нож.

Повалив приятеля на пол, он нанес ему несколько ударов в область грудной клетки, правое колено и руку. Третий участник застолья побежал за помощью, но когда вернулся со взрослым родственником, парень уже не подавал признаки жизни, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Но ненадолго – его вскоре задержали, а затем на время производства следственных действий заключили под стражу.

По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы подросток осознавал характер своих действий. За убийство суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU