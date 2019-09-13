Ученики якутской балетной школы выступят на международном фестивале «Молодая Арктика»
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 сентября
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С 25 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Молодая Арктика». В мероприятии примут участие студенты, педагоги и известные деятели искусства, среди них и ученики Якутской балетной школы им. Аксении и Натальи Посельских.
Свой танец в северной столице покажут Аэлита Павлова, Саяна Егорова, Алена Колодезникова, Иван Матвеев, Петр Портнягин.
Организаторы фестиваля – министерство культуры России и Российский государственный институт сценических искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU