2019-09-13T11:07:37+03:00
Звезды

Ученики якутской балетной школы выступят на международном фестивале «Молодая Арктика»

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 сентября
Ольга Донская
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С 25 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдет международный фестиваль «Молодая Арктика». В мероприятии примут участие студенты, педагоги и известные деятели искусства, среди них и ученики Якутской балетной школы им. Аксении и Натальи Посельских.

Свой танец в северной столице покажут Аэлита Павлова, Саяна Егорова, Алена Колодезникова, Иван Матвеев, Петр Портнягин.

Организаторы фестиваля – министерство культуры России и Российский государственный институт сценических искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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