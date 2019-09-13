В нескольких районах Якутии выпал снег

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-13T09:55:58+03:00

Такая же погода ожидается в ближайшие в дни в центральной Якутии

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13 сентября первый снег выпал в нескольких районах Якутии: Нерюнгринском, Мирнинском и других. Но пальму первенства оставляет за собой Анабарский район, в котором снег лежит уже несколько дней.

Снег в раннюю осень опасен обледенением ведь температура воздуха может колебаться от плюса до минуса. Особую осторожность стоит проявить во время движения по федеральным дорогам «Лена» и «Вилюй».

ИСТОЧНИК KP.RU