И снова подростки: якутские школьники украли сладости из магазина

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-13T09:30:04+03:00

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В Чурапчинском районе Якутии 14-летние школьники обворовали продуктовый склад. Их добычей стали сладости, чипсы и соки.

Подростки проникли в магазин ночью, взломав дверь склада. Ранее школьники не были замечены за противоправными действиями и не состояли на профилактическом учете.

Так как подозреваемые достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU