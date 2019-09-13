2019-09-13T09:30:04+03:00
Происшествия

И снова подростки: якутские школьники украли сладости из магазина

Юные злоумышленники ночью проникли в продуктовый магазин
Ольга Донская
Поделиться:
Комментарии: comments1
--
Изменить размер текста:

В Чурапчинском районе Якутии 14-летние школьники обворовали продуктовый склад. Их добычей стали сладости, чипсы и соки.

Подростки проникли в магазин ночью, взломав дверь склада. Ранее школьники не были замечены за противоправными действиями и не состояли на профилактическом учете.

Так как подозреваемые достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24