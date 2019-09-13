И снова подростки: якутские школьники украли сладости из магазина
Юные злоумышленники ночью проникли в продуктовый магазин
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В Чурапчинском районе Якутии 14-летние школьники обворовали продуктовый склад. Их добычей стали сладости, чипсы и соки.
Подростки проникли в магазин ночью, взломав дверь склада. Ранее школьники не были замечены за противоправными действиями и не состояли на профилактическом учете.
Так как подозреваемые достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, возбуждено уголовное дело о краже.
ИСТОЧНИК KP.RU