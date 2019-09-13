Якутский алмаз отмечает 70-летний юбилей

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-13T09:14:25+03:00

В 1949 году был найден самый знаменитый камень из Якутии

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В селе Крестях Сунтарского района Якутии отмечают 70-летие открытия первых якутских алмазов. В 1949 году в 6 километрах от Крестяха был найден первый самый известный камень республики.

С самого утра в средней школе села была проведена научно-практическая конференция, в течении дня откроются сквер и новые экспонаты в местном музее поиска алмазов.

На косе Соколиной в 1949 году на реке Вилюй в 6 км от села Крестях Сунтарского района геологической экспедицией, возглавляемой Григорием Хаимовичем Файнштейном, был найден первый алмаз. Спустя 5 лет Лариса Анатольевна Попугаева и рабочий Федор Алексеевич Беликов нашли первую в стране кимберлитовую трубку, которую назвали «Зарница».

ИСТОЧНИК KP.RU