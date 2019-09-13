Алданский район Якутии готов к отопительному сезону
Социальные и жилые объекты начали получать тепло с 6 сентября
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Алданский район Якутии готов к отопительному сезону. Уже с 6 сентября отопление подается в социальные и жилые объекты района, кроме строящегося психоневрологического дома-интерната.
Сейчас ООО «Ассоциация строителей АЯМ» строят котельную котельной мощностью 5 МВт и прокладывают тепловые сети к подключаемым объектам. Запуск котельной запланирован 20 сентября 2019 года.
Министр ЖКХ республики Дмитрий Садовников дал поручение установить врезки на новую теплотрассу, провести ускорение по графику производственных работ и подать тепло на объект не позднее 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU