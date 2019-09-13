«Прямой разговор» с Сахамином Афанасьевым, министром экологии Якутии

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-13T08:07:33+03:00

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В субботу 14 сентября в эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 8:40 утра в передаче «Прямой разговор» примет участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

Зрители узнают о реализации указа Ил Дархана «Об экологическом благополучии Якутии», как обстоят дела с пожарами, об охоте и экологическом марафоне «Чистые берега Дальнего Востока».

Свои вопросы все желающие могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU