В Якутске мотоциклист столкнулся с автомобилем

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-13T07:57:58+03:00

Водитель мотоцикла не имеет прав, мототранспорт не зарегистрирован

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Ночью 12 сентября на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель мототранспорта госпитализирован.

Установлено, что водитель мотоцикла Suzukiне выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего авто ToyotaCaldinaи столкнулся с ним. В результате ДТП 20-летний мотолюбитель получил различные переломы и госпитализирован.

Как стало известно позже, виновник ДТП не имеет водительского удостоверения нужной, а его транспорт не зарегистрирован. Свою вину молодой парень признал.

На момент аварии оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU