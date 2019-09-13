В Якутске мотоциклист столкнулся с автомобилем
Водитель мотоцикла не имеет прав, мототранспорт не зарегистрирован
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Ночью 12 сентября на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель мототранспорта госпитализирован.
Установлено, что водитель мотоцикла Suzukiне выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего авто ToyotaCaldinaи столкнулся с ним. В результате ДТП 20-летний мотолюбитель получил различные переломы и госпитализирован.
Как стало известно позже, виновник ДТП не имеет водительского удостоверения нужной, а его транспорт не зарегистрирован. Свою вину молодой парень признал.
На момент аварии оба водителя были трезвы.
ИСТОЧНИК KP.RU