Одному из наслегов Якутии выделили 2 млн рублей на контроль качества воды

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-13T06:32:21+03:00

Прокуратура Ленского района выявила нарушения на двух объекта водоснабжения

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Прокуратура Ленского района Якутии выявила нарушения СанПиНа на двух объектах водоснабжения Толонского наслега. Предприятия не проводили должного санитарного контроля качества воды.

Примечательно, что работники объектов не проходили медосмотр, вакцинацию гепатита А и гигеническую аттестацию. Также, в организациях требуется ремонт в помещениях скважин.

Администрация Ленского района выделила из своего бюджета Толонскому наслегу два миллиона рублей на организацию мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, а виновных в нарушении санитарных норм оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU