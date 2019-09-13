Одному из наслегов Якутии выделили 2 млн рублей на контроль качества воды
Прокуратура Ленского района выявила нарушения на двух объекта водоснабжения
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Ленского района Якутии выявила нарушения СанПиНа на двух объектах водоснабжения Толонского наслега. Предприятия не проводили должного санитарного контроля качества воды.
Примечательно, что работники объектов не проходили медосмотр, вакцинацию гепатита А и гигеническую аттестацию. Также, в организациях требуется ремонт в помещениях скважин.
Администрация Ленского района выделила из своего бюджета Толонскому наслегу два миллиона рублей на организацию мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, а виновных в нарушении санитарных норм оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU