С ножом на семью: в Хангаласском районе сын угрожал пожилому отцу

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-13T06:25:39+03:00

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В Хангаласском районе Якутии 38-летний мужчина угрожал ножом пожилому отцу.

Подозреваемый распивал алкоголь в квартире, пока его отец спал в соседней комнате. Через некоторое время домой вернулась его сестра, и родственники начали ссориться.

Из-за шума проснулся отец и пытался разнять и примирить детей. Но сына это только еще больше разозлило: он достал нож и стал угрожать убить родного отца.

Буяна остановил вызванный пожилым человеком наряд полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU