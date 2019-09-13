С ножом на семью: в Хангаласском районе сын угрожал пожилому отцу
Катализатором стала ссора с сестрой
-Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хангаласском районе Якутии 38-летний мужчина угрожал ножом пожилому отцу.
Подозреваемый распивал алкоголь в квартире, пока его отец спал в соседней комнате. Через некоторое время домой вернулась его сестра, и родственники начали ссориться.
Из-за шума проснулся отец и пытался разнять и примирить детей. Но сына это только еще больше разозлило: он достал нож и стал угрожать убить родного отца.
Буяна остановил вызванный пожилым человеком наряд полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU