В Якутске школьница отобрала у знакомой кроссовки и смартфон

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-13T05:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогулка рядом с теплотрассой Якутска обернулась для одной из школьниц ограблением.

16-летняя подозреваемая попросила знакомую одолжить ненадолго смартфон, под предлогом «проверить социальные сети». Взяв устройство в руки, девушка заставила потерпевшую снять с себя кроссовки и отдать ей. Получив желаемое, подозреваемая скрылась. Кроссовки школьниц решила оставить себе, а смартфон продала за 500 рублей, которые потратила на личные нужды.

На девушку возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU