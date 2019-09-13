2019-09-13T05:56:30+03:00
Происшествия

В Якутске школьница отобрала у знакомой кроссовки и смартфон

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»
Ольга Донская
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--Фото: Александр ГЛУЗ
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Прогулка рядом с теплотрассой Якутска обернулась для одной из школьниц ограблением.

16-летняя подозреваемая попросила знакомую одолжить ненадолго смартфон, под предлогом «проверить социальные сети». Взяв устройство в руки, девушка заставила потерпевшую снять с себя кроссовки и отдать ей. Получив желаемое, подозреваемая скрылась. Кроссовки школьниц решила оставить себе, а смартфон продала за 500 рублей, которые потратила на личные нужды.

На девушку возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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