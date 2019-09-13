В Якутске школьница отобрала у знакомой кроссовки и смартфон
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»
-Фото: Александр ГЛУЗ
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Прогулка рядом с теплотрассой Якутска обернулась для одной из школьниц ограблением.
16-летняя подозреваемая попросила знакомую одолжить ненадолго смартфон, под предлогом «проверить социальные сети». Взяв устройство в руки, девушка заставила потерпевшую снять с себя кроссовки и отдать ей. Получив желаемое, подозреваемая скрылась. Кроссовки школьниц решила оставить себе, а смартфон продала за 500 рублей, которые потратила на личные нужды.
На девушку возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU