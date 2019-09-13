Проект «Одаренные дети» выйдет за пределы Якутии

СЕГОДНЯ 05:08 2019-09-13T05:08:51+03:00

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19 сентября в Москве на семинаре-совещании «Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования», делегация из Якутии во главе с министром образования и науки республики Владимиром Егоровым представит доклад на тему «Система дошкольного образования в Якутии «От способностей к одаренности».

Главная цель проекта - поиск и выявление одаренных детей с самого раннего возраста, сейчас в республике «Одаренный ребенок» работает в 107 детских садах и 14 школах.

ИСТОЧНИК KP.RU