Друзья-товарищи: в Якутии за прикрытие друга на мужчину заведено уголовное дело за ложные показания
Нерюнгринский городской суд рассмотрел уголовное дело, заведенное на местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
На судебное заседание явился друг подсудимого и дал показания о непричастности приятеля к преступлению, при этом изменив свои слова, сказанные во время предварительного расследования.
Судья заподозрил неладное и признал слова свидетеля недостоверными и оставил обвинительный приговор, в отношении подсудимого, действительным.
Прикрыть друга не удалось, а в ответ еще и прилетело уголовное дело за дачу ложны показаний.
ИСТОЧНИК KP.RU