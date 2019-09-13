Друзья-товарищи: в Якутии за прикрытие друга на мужчину заведено уголовное дело за ложные показания

СЕГОДНЯ 04:31 2019-09-13T04:31:47+03:00

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Нерюнгринский городской суд рассмотрел уголовное дело, заведенное на местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

На судебное заседание явился друг подсудимого и дал показания о непричастности приятеля к преступлению, при этом изменив свои слова, сказанные во время предварительного расследования.

Судья заподозрил неладное и признал слова свидетеля недостоверными и оставил обвинительный приговор, в отношении подсудимого, действительным.

Прикрыть друга не удалось, а в ответ еще и прилетело уголовное дело за дачу ложны показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU