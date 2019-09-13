Жильцы 70% домов Якутска получили тепло

СЕГОДНЯ 03:58 2019-09-13T03:58:10+03:00

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По результатам очередного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону под руководством заместителя главы по жилищно-коммунальным вопросам Романа Сорокина стало известно, что в 70% жилых домов Якутска пришло отопление.

В столице и ее пригородах 3035 многоквартирных жилых домов, из них 2718 – с центральным отоплением. Отопление в оставшиеся 30% домов должно поступить не позднее 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU