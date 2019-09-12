2019-09-12T10:39:55+03:00
Наука

Якутские ученые нашли новый вид микроорганизмов, которые могут очистить землю от нефти

Новый вид приспособлен к условиям севера
Ольга Донская
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Ученые Института проблем нефти и газа СО РАН обнаружили новый вид углеводородокисляющих микроорганизмов. Новый вид может очищать землю от нефти.

Эти морозостойкие микроорганизмы, которые выделены из почвы приспособлены к суровым условиям Якутии. В качестве эксперимента некоторые участки земли в Амгинской нефтебазе были обработаны специальными препаратами на основе этих микроорганизмов. После проведения проб почвы результат показал, что в земле отсутствуют признаки нефтяного загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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