Якутские ученые нашли новый вид микроорганизмов, которые могут очистить землю от нефти

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-12T10:39:55+03:00

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Ученые Института проблем нефти и газа СО РАН обнаружили новый вид углеводородокисляющих микроорганизмов. Новый вид может очищать землю от нефти.

Эти морозостойкие микроорганизмы, которые выделены из почвы приспособлены к суровым условиям Якутии. В качестве эксперимента некоторые участки земли в Амгинской нефтебазе были обработаны специальными препаратами на основе этих микроорганизмов. После проведения проб почвы результат показал, что в земле отсутствуют признаки нефтяного загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU