В Якутске прошла первая литературная ярмарка

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-12T10:20:24+03:00

Все желающие могли посетить выставку, купить новые книги и поучаствовать в буккроссинге

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12 сентября во дворе литературного музея им Ойунского прошла первая выставка-ярмарка «Закружилась листва золотая». Мероприятие открыл замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Все желающие во время ярмарки могли посетить выставку раритетных книг, приобрести новые книги, принять участие в буккроссинге и научиться новому на мастер-классах.

Выставка-ярмарка была организована сотрудниками музея совместно с преподавателем литературы и литературным блогером Айсеной Сыроватской.

ИСТОЧНИК KP.RU