Стала известна сумма прожиточного минимума якутского пенсионера

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-12T09:33:09+03:00

Всего в республике проживают 270 тысяч пенсионеров

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Стала известна величина прожиточного минимума пенсионера для социальной доплаты к пенсии на 2020 – 14 076 тысяч рублей.

Чиновники отмечают, что прожиточный минимум стал на 125 рублей выше, чем в прошлом году. Средний размер региональной доплаты к пенсии составит 4380 рублей.

Всего в Якутии проживают более 270 тысяч пенсионеров, из них более 38 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, им назначается региональная социальная доплата.

ИСТОЧНИК KP.RU