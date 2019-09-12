Стала известна сумма прожиточного минимума якутского пенсионера
Всего в республике проживают 270 тысяч пенсионеров
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стала известна величина прожиточного минимума пенсионера для социальной доплаты к пенсии на 2020 – 14 076 тысяч рублей.
Чиновники отмечают, что прожиточный минимум стал на 125 рублей выше, чем в прошлом году. Средний размер региональной доплаты к пенсии составит 4380 рублей.
Всего в Якутии проживают более 270 тысяч пенсионеров, из них более 38 тысяч неработающих пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, им назначается региональная социальная доплата.
ИСТОЧНИК KP.RU