2019-09-12T09:24:22+03:00
Общество

В Якутске внедрена новая система питания школьников

Родители смогут контролировать что ест ребенок
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Якутске в нескольких школах введена новая система питания школьников, с помощью которой родители могут проконтролировать чем питается ребенок, полезно ли это и сколько это стоит.

Меню составили сотрудники Центра питания НИИ СВФУ им. М. К. Аммосова. При разработке были соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях Крайнего Севера.

В рамках программы школьник получает личную карту, на которую родители могут переводить средства, также на ребенка открывается личный кабинет, в котором видно, что он ел, насколько это полезно и сколько потрачено. Цена за завтрак – 85 рублей, за обед – 157 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутские дачники накопили долг почти в 17,5 млн рублей
«Полярные авиалинии» построили новый ангар для техобслуживания вертолетов и самолетов
В одном из северных поселков Якутии ручей окрасился в синий цвет
В Якутске штормовое предупреждение: в центральных и заречных районах ветер усилится до 20 м/с
Якутские ученые нашли новый вид микроорганизмов, которые могут очистить землю от нефти
В Якутске прошла первая литературная ярмарка
Стала известна сумма прожиточного минимума якутского пенсионера
В одном из жилых домов Якутска провалился пол
Сотрудник одной из гостиниц Якутска украл смартфон у постояльца
Возле Якутской сельхозакадемии сбит молодой парень
Якутянин Николай Гермогенов защитит честь России на чемпионате по шашкам в Кот-д'Ивуар
В ноябре закончится ремонт на двух дорогах регионального значения в Якутии