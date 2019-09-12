В Якутске внедрена новая система питания школьников

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-12T09:24:22+03:00

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В Якутске в нескольких школах введена новая система питания школьников, с помощью которой родители могут проконтролировать чем питается ребенок, полезно ли это и сколько это стоит.

Меню составили сотрудники Центра питания НИИ СВФУ им. М. К. Аммосова. При разработке были соблюдены возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях Крайнего Севера.

В рамках программы школьник получает личную карту, на которую родители могут переводить средства, также на ребенка открывается личный кабинет, в котором видно, что он ел, насколько это полезно и сколько потрачено. Цена за завтрак – 85 рублей, за обед – 157 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU