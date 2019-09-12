Сотрудник одной из гостиниц Якутска украл смартфон у постояльца
После кражи мужчина стер обличающие его записи с камер видеонаблюдения
-
Изменить размер текста:
Постоялец одной из гостиниц Якутска обратился в полицию с заявлением о краже смартфона. Вором оказался ранее судимый охранник гостиницы.
В день преступления подозреваемый пил на рабочем месте, будучи пьяным зашел в комнату потерпевшего украл лежащий на столе смартфон. Украденное охранник хотел продать, но не успел. Чтобы замести следы злоумышленник стер обличающие его записи с камер видеонаблюдения.
Телефон изъят и передан владельцу, подозреваемый сознался в содеянном
ИСТОЧНИК KP.RU