Сотрудник одной из гостиниц Якутска украл смартфон у постояльца

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-12T09:00:24+03:00

После кражи мужчина стер обличающие его записи с камер видеонаблюдения

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Постоялец одной из гостиниц Якутска обратился в полицию с заявлением о краже смартфона. Вором оказался ранее судимый охранник гостиницы.

В день преступления подозреваемый пил на рабочем месте, будучи пьяным зашел в комнату потерпевшего украл лежащий на столе смартфон. Украденное охранник хотел продать, но не успел. Чтобы замести следы злоумышленник стер обличающие его записи с камер видеонаблюдения.

Телефон изъят и передан владельцу, подозреваемый сознался в содеянном

ИСТОЧНИК KP.RU