Возле Якутской сельхозакадемии сбит молодой парень

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-12T08:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 12 сентября на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова и Сергеляхское шоссе произошло ДТП с участием пешехода. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 сбил молодого человека 2000 года рождения.

Пешеход переходил дорогу по зебре на запрещающий знак светофора. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу. Парень получил сотрясение, ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU