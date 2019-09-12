2019-09-12T08:25:51+03:00
Спорт

Якутянин Николай Гермогенов защитит честь России на чемпионате по шашкам в Кот-д'Ивуар

Чемпионат мира пройдет с 14 сентября до 2 октября
Ольга Донская
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14 сентября в Ямусукро начнется чемпионат мира по международным шашкам. Честь сборной России в Кот-д'Ивуар будет защищать Николай Гермогенов.

Воспитанник якутской школы шашек станет вторым участником чемпионата мира по стоклеточным шашкам в мужском дивизионе.

В составе сборной России в Африке также будут выступать чемпион мира 2017 года Александр Шварцман и серебряный призер чемпионата мира Алексей Чижов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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