Якутянин Николай Гермогенов защитит честь России на чемпионате по шашкам в Кот-д'Ивуар

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-12T08:25:51+03:00

Чемпионат мира пройдет с 14 сентября до 2 октября

Изменить размер текста: A A

14 сентября в Ямусукро начнется чемпионат мира по международным шашкам. Честь сборной России в Кот-д'Ивуар будет защищать Николай Гермогенов.

Воспитанник якутской школы шашек станет вторым участником чемпионата мира по стоклеточным шашкам в мужском дивизионе.

В составе сборной России в Африке также будут выступать чемпион мира 2017 года Александр Шварцман и серебряный призер чемпионата мира Алексей Чижов.

ИСТОЧНИК KP.RU