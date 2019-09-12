В ноябре закончится ремонт на двух дорогах регионального значения в Якутии

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-12T06:59:14+03:00

Остальные три объекта будут сданы в следующем году

Изменить размер текста: A A

К ноябрю в Якутии сдадут два новых участка общей протяженностью более 22 км на автомобильных дорогах регионального значения «Кобяй» и «Абалах.

На дороге «Абалах» работы ведутся по календарному графику без отставания. Осталось отсыпать около 20 тысяч кубов земляного полотна, чтобы со следующей недели приступить к устройству дорожной одежды. Всего к началу ноября дорожникам предстоит построить 9,3 км.

В общем дорожные работы ведутся на 22 объектах общей протяжённостью 122,5 км в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году планируется построить 22,4 км автодорог «Кобяй» и «Абалах», отремонтировать 90,7 км автодорог «Анабар», «Умнас», «Амга», «Яна» и «Нам».

ИСТОЧНИК KP.RU