В большую половину жилых домов Якутска пришло тепло

СЕГОДНЯ 06:44 2019-09-12T06:44:09+03:00

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В Якутске завершается подготовка к отопительному сезону. По данным на 12 сентября к теплу подключили 1797 многоквартирных домов, что составляет 59% от общего числа жилых домов.

Сейчас общий процент выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону составляет 99%. Из 2546 жилых домов в 2531 многоквартирных домах проведена промывка системы отопления. В 113 домах произведен ремонт индивидуального газового оборудования. В 758 домах выполнен ремонт входных дверей. В 263 домах из 270 были ремонтные работы по электроснабжению. Ремонт узлов ввода произведен в 817 жилых домах.

Все объекты социального значения подключены к отоплению. Все детские сады, среднеобразовательные школы и объекты дополнительного образования получили паспорта готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU