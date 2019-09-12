За оскорбление полицейского – тюрьма: в Якутии мужчина сел на 3 года
Осужденный имеет непогашенную судимость за приобретение наркотиков в крупном размере
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В Сунтарском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти. Пьяный местный житель обматерил полицейского, приехавшего на вызов.
Так как, мужчина имеет непогашенную судимость по двум предыдущим приговорам суда за приобретение наркотиков в крупном размере, суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU