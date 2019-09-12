За оскорбление полицейского – тюрьма: в Якутии мужчина сел на 3 года

СЕГОДНЯ 06:10 2019-09-12T06:10:56+03:00

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В Сунтарском районе Якутии вынесен приговор по уголовному делу о публичном оскорблении представителя власти. Пьяный местный житель обматерил полицейского, приехавшего на вызов.

Так как, мужчина имеет непогашенную судимость по двум предыдущим приговорам суда за приобретение наркотиков в крупном размере, суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU