В якутском аэропорту были уничтожены…персики
При досмотре пассажиров, прибывших из Китая, были обнаружены запрещенные к провозу фрукты. Всего было найдено 17,7 кг яблок, груш, абрикосов, слив и персиков.
Все фрукты были сожжены в утилизационной печи, под взором специалистов. Причиной уничтожения стало введенное с 10 августа временное ограничение на ввоз косточковых и семечковых культур из Китайской Народной Республики в Россию. Персики и яблоки, входят в число 175 потенциальных карантинных вредных для России организмов. 132 вида отсутствуют на территории страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями.
ИСТОЧНИК KP.RU