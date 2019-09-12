В якутском аэропорту были уничтожены…персики

СЕГОДНЯ 05:50 2019-09-12T05:50:55+03:00

Все потому, что фрукты были завезены из Китая

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При досмотре пассажиров, прибывших из Китая, были обнаружены запрещенные к провозу фрукты. Всего было найдено 17,7 кг яблок, груш, абрикосов, слив и персиков.

Все фрукты были сожжены в утилизационной печи, под взором специалистов. Причиной уничтожения стало введенное с 10 августа временное ограничение на ввоз косточковых и семечковых культур из Китайской Народной Республики в Россию. Персики и яблоки, входят в число 175 потенциальных карантинных вредных для России организмов. 132 вида отсутствуют на территории страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU