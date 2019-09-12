В Якутии поймали «золотую рыбку»

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-12T05:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии была поймана «золотая рыбка», которая оказалась обычным якутским карасем.

Якутский карась – типичный обитатель озер и водоемов Центральной Якутии, а необычный внешний вид пойманной рыбы объясняется инбридингом. Инбридинг – это генетические изменения организмов в результате близкородственных скрещиваний.

Так как караси обитают в изолированных озерах, инбридинг, для них, довольно распространённое явление.

ИСТОЧНИК KP.RU