В Якутии поймали «золотую рыбку»
Находка оказалась обычным карасем
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В Якутии была поймана «золотая рыбка», которая оказалась обычным якутским карасем.
Якутский карась – типичный обитатель озер и водоемов Центральной Якутии, а необычный внешний вид пойманной рыбы объясняется инбридингом. Инбридинг – это генетические изменения организмов в результате близкородственных скрещиваний.
Так как караси обитают в изолированных озерах, инбридинг, для них, довольно распространённое явление.
ИСТОЧНИК KP.RU