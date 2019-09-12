Судоходная компания «Якутск» заплатит на 14 миллионов рублей за загрязнение реки Лена
Инцидент произошел в мае 2018 года
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В мае 2018 года в речпорту Якутска произошла авария: из-за распиловки судна «Нефтесборщик-504» произошел разлив нефти.
Арбитражный суд Якутии удовлетворил иск республиканского управления Росприроднадзора о взыскании с судоходной компании «Якутск» ущерба за загрязнение реки Лены, с компании взыскано 14 миллионов 375 тысяч рублей.
Кроме того, ранее за это нарушение судоходная компания была привлечена к административной ответственности со штрафом 200 000 рублей. По решению Якутского городского суда от 7 сентября 2019 года постановление о штраф остается в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU