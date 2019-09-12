2019-09-12T05:34:26+03:00
Общество

Судоходная компания «Якутск» заплатит на 14 миллионов рублей за загрязнение реки Лена

Инцидент произошел в мае 2018 года
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В мае 2018 года в речпорту Якутска произошла авария: из-за распиловки судна «Нефтесборщик-504» произошел разлив нефти.

Арбитражный суд Якутии удовлетворил иск республиканского управления Росприроднадзора о взыскании с судоходной компании «Якутск» ущерба за загрязнение реки Лены, с компании взыскано 14 миллионов 375 тысяч рублей.

Кроме того, ранее за это нарушение судоходная компания была привлечена к административной ответственности со штрафом 200 000 рублей. По решению Якутского городского суда от 7 сентября 2019 года постановление о штраф остается в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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