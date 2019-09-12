СЕГОДНЯ 04:45 2019-09-12T04:45:19+03:00

Восстановленный иконостас будет установлен в центральном приделе одного из старейших храмов Якутска.

Изменить размер текста: A A

В Якутске собирают деньги на восстановление уникального иконостаса для прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы. На завершение работ по реставрации единственного дореволюционного иконостаса, сохранившегося в Восточной Сибири, нужно собрать еще около 1,5 миллиона рублей.

Восстановленный иконостас будет установлен в центральном приделе одного из старейших храмов Якутска. Первоначально иконостас находился в старинном Градо-Якутском Предтеченском храме, который располагался в самом центре города. В XX веке здание церкви использовалось как телеграфная станция, затем как общежитие и в конце концов церковь полностью разрушено. Сейчас на ее месте стоит гостиница «Полярная звезда».

Сейчас в церкви Рождества Пресвятой Богородицы продолжаются реставрационно-восстановительные работы. Здесь находится самая почитаемая святыня Якутии — икона Божией Матери «Умиление. Градоякутская», которая считается покровительницей Якутска.

Присоединиться к сбору средств можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU