В одном из детских садов Якутска появился «Автогородок»
В детском саду №16 «Золотинка» появился «Автогородок». Площадка для обучения базовым правилам безопасного дорожного движения была построена на средства муниципального проекта «Народный бюджет».
«Автогородок» в детском саду был организован благодаря инициативной группе родителей воспитанников. Основная идея – обучение детей правилам дорожного движения и снижение детского травматизма на дорогах.
На площадке уложено асфальтовое покрытие, есть тротуар, расставлены дорожные знаки, нанесена разметка. Руководство детского сада планирует в будущем расширить дорожное полотно для имитации двустороннего движения.
На реализацию проекта «Детская площадка для обучения базовым правилам безопасного дорожного движения» Галине Глотовой была выделена субсидия по проекту «Народный бюджет» в размере 264 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU