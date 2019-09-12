2019-09-12T04:23:18+03:00
Общество

В одном из детских садов Якутска появился «Автогородок»

Площадка для обучения правилам дорожного движения построена на средства «Народного бюджета»
Нинель ГУСЕВА
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На площадке уложено асфальтовое покрытие, есть тротуар, расставлены дорожные знаки, нанесена разметка.На площадке уложено асфальтовое покрытие, есть тротуар, расставлены дорожные знаки, нанесена разметка.
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В детском саду №16 «Золотинка» появился «Автогородок». Площадка для обучения базовым правилам безопасного дорожного движения была построена на средства муниципального проекта «Народный бюджет».

«Автогородок» в детском саду был организован благодаря инициативной группе родителей воспитанников. Основная идея – обучение детей правилам дорожного движения и снижение детского травматизма на дорогах.

На площадке уложено асфальтовое покрытие, есть тротуар, расставлены дорожные знаки, нанесена разметка. Руководство детского сада планирует в будущем расширить дорожное полотно для имитации двустороннего движения.

На реализацию проекта «Детская площадка для обучения базовым правилам безопасного дорожного движения» Галине Глотовой была выделена субсидия по проекту «Народный бюджет» в размере 264 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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