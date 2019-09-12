За сутки в Якутии ликвидировано 4 пожара
Общая площадь, пройденная огнем, - 17 053 га
Ведутся работы по тушению двух лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах.
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По оперативным данным на 12 сентября за прошедшие сутки в республике ликвидировано 4 пожара в зоне контроля.
Ведутся работы по тушению двух лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Задействованы 32 человека и две единицы техники.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 13 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 17 053 га.
ИСТОЧНИК KP.RU