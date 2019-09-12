За сутки в Якутии ликвидировано 4 пожара

СЕГОДНЯ 03:56 2019-09-12T03:56:17+03:00

Ведутся работы по тушению двух лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах.

Изменить размер текста: A A

По оперативным данным на 12 сентября за прошедшие сутки в республике ликвидировано 4 пожара в зоне контроля.

Ведутся работы по тушению двух лесных пожаров в Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Задействованы 32 человека и две единицы техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением находятся 13 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 17 053 га.

ИСТОЧНИК KP.RU