Ювелиры из Якутии поедут в Италию для обмена опытом
Сотрудничество завязалось на ВЭФ-2019
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Во время проведения ВЭФ-2019 глава Якутии встретился с послом Италии в России Терраччано Паскуале. Страны обсудили перспективы совместной работы в туризме и ювелирном деле.
Посол предложил развитие обоюдного туризма и организацию площадок для размещения рекламы о Якутии. Также стороны обсудили вопросы экспорта - поставки в республику качественных итальянских товаров и экологически чистой продукции из Якутии в Италию.
Под конец встречи Паскуале и Николаев договорились об организации поездки якутских ювелиров в Италию для обмена опытом.
ИСТОЧНИК KP.RU