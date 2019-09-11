Ювелиры из Якутии поедут в Италию для обмена опытом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-11T10:16:56+03:00

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Во время проведения ВЭФ-2019 глава Якутии встретился с послом Италии в России Терраччано Паскуале. Страны обсудили перспективы совместной работы в туризме и ювелирном деле.

Посол предложил развитие обоюдного туризма и организацию площадок для размещения рекламы о Якутии. Также стороны обсудили вопросы экспорта - поставки в республику качественных итальянских товаров и экологически чистой продукции из Якутии в Италию.

Под конец встречи Паскуале и Николаев договорились об организации поездки якутских ювелиров в Италию для обмена опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU