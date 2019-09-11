В Якутске в результате столкновения загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-11T09:55:40+03:00

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10 сентября на 26 км Намского тракта в сторону села Тулагино произошло ДТП. При выезде с обочины водитель авто Suzuki Escudo, не убедившись в безопасности маневра столкнулся с Toyota Prius.

Из-за столкновения Сузуки опрокинулся и загорелся, к счастью огонь успели локализовать. Пассажирка Сузуки, 73-летняя женщина получила травмы. За рулем сидел 73-летний мужчина. Тойотой управлял 42-летний мужчина.

Проведенное медосвидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU