2019-09-11T09:09:45+03:00
Общество

«Фиксики» заговорят на якутском языке

Транслировать мультсериал будет НВК «Саха»
Ольга Донская
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НВК «Саха» будет транслировать российский мультсериал «Фиксики» на якутском языке. Юные зрители смогут увидеть любимых героев, говорящих на родном языке в 12:15 и 17:15 часов.

К процессу была подключена большая команда и проведено много работы: все тексты прошли согласование с создателями сериала, проведен кастинг актеров дубляжа.

Ранее НВК «Саха» перевели на якутский язык другой популярный мультсериал «Маша и медведь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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