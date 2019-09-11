«Фиксики» заговорят на якутском языке
Транслировать мультсериал будет НВК «Саха»
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НВК «Саха» будет транслировать российский мультсериал «Фиксики» на якутском языке. Юные зрители смогут увидеть любимых героев, говорящих на родном языке в 12:15 и 17:15 часов.
К процессу была подключена большая команда и проведено много работы: все тексты прошли согласование с создателями сериала, проведен кастинг актеров дубляжа.
Ранее НВК «Саха» перевели на якутский язык другой популярный мультсериал «Маша и медведь».
ИСТОЧНИК KP.RU