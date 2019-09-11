В Якутии выберут лучшие проекты в сфере социального предпринимательства

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-11T08:10:21+03:00

В этом году конкурс пройдет по десяти номинациям и шести направлениям

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Стартовал прием заявок для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В этом году конкурс пройдет по десяти номинациям и шести направлениям.

Жюри определит лучшие проекты в сфере экологии, поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями, социального обслуживания, дополнительного образования и воспитания детей, разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья, разработки технических средств реабилитации, социального туризма, здорового образа жизни, физической культуры и спорта, обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, а также в культурно-просветительской сфере.

Срок приема заявок для участия в региональном этапе – до 6 октября 2019 года включительно. Победители регионального этапа представят республику на Всероссийском конкурсе.

С положением можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU