2019-09-11T06:00:26+03:00
Общество

Руководителя Россельхознадзора по Якутии оштрафовали за нерассмотрение жалоб граждан

Гражданин обратился с жалобой на аптеку
Ольга Донская
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Руководитель управления Россельхознадзора по Якутии Игорь Замьянов привлечен к административной ответственности и оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Выяснилось, бдительный гражданин заметил, что в аптеке продают ветеринарный препарат без лицензии и написал заявление об этом в Россельхознадзор. Но в управлении документ с опозданием направили для рассмотрения в Росздравнадзор Якутии, который не наделен полномочиями в этой сфере обращения.

Руководителя республиканского управления Россельхознадзора получил наказание в виде штрафа размером в 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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