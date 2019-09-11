В Якутии лишенный прав водитель врезался в бетонное ограждение моста

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-11T05:44:02+03:00

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Ночью 10 сентября на 533 км автомобильной дороги «Лена» произошло ДТП. В бетонное ограждение моста врезался автомобиль Honda CR-V.

За рулем авто находился мужчина 1984 года рождения. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Авария произошла на ремонтируемом участке моста через реку Каменка, примечательно, что все необходимые дорожные знаки и освещение на участке дороге присутствовали. Мужчина госпитализирован в больницу с вывихом бедра.

Как выяснилось, пострадавший в прошлом году был лишен водительского удостоверения за отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП с пострадавшим водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU