Первокурсники СВФУ помогут молодой матери в борьбе с раком

СЕГОДНЯ 04:45 2019-09-11T04:45:44+03:00

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14 сентября на стадионе «Юность» пройдет традиционный День первокурсника Северо-Восточного федерального университета. В новую жизнь вступят более трех тысяч студентов.

По словам проректора по внеучебной работе и молодёжной политики университета Александра Ильина, в этом году праздник станет благотворительным. Вход на парад первокурсников будет стоить 100 рублей, все собранные средства пойдут в помощь в борьбе с раком 25-летней Альбине Дуткиной.

Адьбина – мама двух малышей и жена одного из сотрудников СВФУ. В июле этого года ей поставили диагноз „анапластическая астроцитома головного мозга“. Сейчас семья находится в Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU