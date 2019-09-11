Таинственный похититель строительных инструментов пойман якутской полицией

СЕГОДНЯ 04:25 2019-09-11T04:25:16+03:00

Все 14 эпизодов преступлений мужчина продумывал до мелочей

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С апреля 2019 года в полицию Якутска начали поступать заявления о кражах имущества из гаражей, контейнеров и дачных домов. В основном пропадали строительные инструменты.

Грабителем оказался 34-летний мужчина ранее уже неоднократно судимый за подобные преступления. В целях конспирации злоумышленник часто менял место фактического проживания, дела проводил с особой осторожностью, продумывая каждый шаг. Похищенное обвиняемый продавал. Общая сумма причиненного ущерба составила около 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», грабителю грозит до шести лет лишения свободы. Суд направил подозреваемого в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU