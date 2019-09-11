2019-09-11T03:39:17+03:00
Спорт

Сардана Трофимова получила допуск на международные соревнования

Выступать якутянка будет в нейтральном статусе
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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10 сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила список допущенных к международным легкоатлетическим стартам 2019 года: соревноваться смогут еще 11 российских легкоатлетов. Сред них якутянка Сардана Трофимова.

Трофимова вошла в число 129 российских легкоатлетов и имеет право принимать участие в различных международных стартах 2019 года. Напомним, из-за отсутствия допуска спортсменка не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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