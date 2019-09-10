Розовый фламинго в Якутске, чудо? Нет, новый мурал

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-10T11:32:48+03:00

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В рамка проведения республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUТIA» художница Ксения Никифорова расписала тепловой пункт на одной из улиц Якутска.

Среди привычного вида спального района расписанный тепловой пункт выделяется ярким пятном. Еще бы, ведь на стене красуются фламинго, попугаи и пальмы.

- Вначале было страшно начинать такую большую работу. У меня был мандраж! Казалось, испорчу и это увидит весь город. А потом беспокоилась за автовышку. Думала, это самое страшное, что может произойти. Однако в ней оказалось удобно и мягко как птице на гнезде. Сейчас даже чувствую себя акробатом, когда забираюсь на леса. Стена для меня как большой холст. И под закат, а затем с огнями ночного города рисую на нем. Романтика! – поделилась своими впечатлениями художница.

ИСТОЧНИК KP.RU