В Якутии нашли оленевода, пропавшего в июле

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-10T11:11:46+03:00

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Сегодня в Усть-Янском районе Якутии нашелся, пропавший в июле житель поселка Депутатский, оленевод Егор Кривошапкин. 11 июля Егор вышел из дома и исчез.

В поисках мужчины принимали участие коллеги, полицейские, родственники и волонтеры, но это не дало результатов. Оленевода обнаружил бригадир Будимир Никулин, мужчина проживал на зимней стоянке оленьего стада.

Егор Дмитриев заблудился и попал в зимовье, в котором оказались продукты. Мужчина питался ими все это время. В это же время по всей Силянняхской лесотундре бушевали ландшафтные пожары, и Егор в это время в одиночку боролся с подступавшим огнем и даже спас некоторые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU