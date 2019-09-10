В Якутии нашли оленевода, пропавшего в июле
Сегодня в Усть-Янском районе Якутии нашелся, пропавший в июле житель поселка Депутатский, оленевод Егор Кривошапкин. 11 июля Егор вышел из дома и исчез.
В поисках мужчины принимали участие коллеги, полицейские, родственники и волонтеры, но это не дало результатов. Оленевода обнаружил бригадир Будимир Никулин, мужчина проживал на зимней стоянке оленьего стада.
Егор Дмитриев заблудился и попал в зимовье, в котором оказались продукты. Мужчина питался ими все это время. В это же время по всей Силянняхской лесотундре бушевали ландшафтные пожары, и Егор в это время в одиночку боролся с подступавшим огнем и даже спас некоторые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU