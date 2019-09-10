2019-09-10T10:53:16+03:00
Спорт

Шесть якутских борцов выступят на Чемпионате мира по вольной борьбе в Казахстане

Спортсмены выступят под флагами иностранных государств
Ольга Донская
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Как сообщает «Спорт Якутии» еще один представитель якутской школы вольной борьбы примет участие на Чемпионате мира в Казахстане. В составе сборной Филиппин на ковер выйдет Егор Дмитриев.

Таким образом в Казахстане будут бороться шесть воспитанников якутской школы борьбы: трое спортсменов выйдут под флагом Беларуси, двое представят Румынию и Македонию и шестым стал Егор Дмитриев в составе сборной Филиппин.

Это рекордное количество участников из Якутии на мировых форумах в спортивной борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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