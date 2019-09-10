Шесть якутских борцов выступят на Чемпионате мира по вольной борьбе в Казахстане
Спортсмены выступят под флагами иностранных государств
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Как сообщает «Спорт Якутии» еще один представитель якутской школы вольной борьбы примет участие на Чемпионате мира в Казахстане. В составе сборной Филиппин на ковер выйдет Егор Дмитриев.
Таким образом в Казахстане будут бороться шесть воспитанников якутской школы борьбы: трое спортсменов выйдут под флагом Беларуси, двое представят Румынию и Македонию и шестым стал Егор Дмитриев в составе сборной Филиппин.
Это рекордное количество участников из Якутии на мировых форумах в спортивной борьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU